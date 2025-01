خبير دولي: منذ تشكيل فريق يونيتاد ما تزال جرائم عديدة لداعش لم تحسم بعد

2025-01-19 00:45:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد أشار المحامي الدولي في مجال حقوق الانسان، بويان جافريلوفيدج، في تقرير له حول التحقيقات التي اجريت في جرائم داعش وانتهاء عمل فريق تحقيق الأمم المتحدة يونيتاد في العراق انه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على هجمات داعش وأكثر من ست سنوات على بدء عمل فريق التحقيق يونيتاد لم يحصل […]

