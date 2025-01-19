لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات عملية ابتزاز تعرضت لها إحدى المهندسات في بابل

2025-01-19 01:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات عملية ابتزاز تعرضت لها احدى المهندسات في محافظة بابل.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات عملية ابتزاز تعرضت لها احدى المهندسات في محافظة بابل كما تدعي".وأضاف، أن "الوزير وجه على ان تعمل اللجنة على تقديم تقرير مفصل عن هذا الموضوع بأسرع وقت فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة".