العراق يعتزم تقديم مساعدات جديدة إلى لبنان

2025-01-19 01:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التجارة، عن قرب زيارة وفد عراقي لبنان لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وفداً عراقياً سيزور لبنان الشقيق في اليومين المقبلين ،للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في المساعدة بلناظ تهدّم بفعل الحرب، وتقديم مساعدات عينية للبنان".وأضاف، أنّ "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة جملة من الاجراءات العاجلة ، بغية تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة بهدف تقديم المساعدات والمشاركة في حملة اعمار ماتعرض للتدمير والخراب جراء العدوان على لبنان الشقيق"، مشيرا إلى ان "الحكومة العراقية استثنت المتقاعدين من الاستقطاعات التي يشارك فيها موظفي الدولة للمشاركة بحملة دعم كبيرة تستهدف مساعدة الشعب اللبنانية وتقديم مساعدات غذائية ودوائية عاجلة" .وأوضح الجابري، ان "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدة جهات بهدف الاشراف والاسراع في تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب اللبناني الشقيق والتنسيق مع الحكومة اللبنانية على اليات عمل تقديم هذه المساعدات الاغاثية والغذائية والدوائية التي بدأت منذ الاعلان عن وقف اطلاق النار" .