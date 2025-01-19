ليبيا: إطلاق سراح 12 عراقيا كانوا محتجزين بعد محاولتهم الهجرة غير الشرعية

2025-01-19 02:00:05 - المصدر: كونا

تونس - 18 - 1 (كونا) -- أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا أحمد الصحاف اليوم السبت عن إطلاق سراح 12 عراقيا كانوا محتجزين في ليبيا بعد محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية نحو أوروبا.وقال الصحاف إن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مكثفة استغرقت شهرين بالتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين سلامة المواطنين وتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق.وأكد أن سفارة بلاده قدمت الدعم اللازم للمحتجزين بما في ذلك توفير الطعام والعلاج والرعاية الكاملة لهم مع متابعة مستمرة لحمايتهم من مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر.وحذر الصحاف فئة الشباب من العراقيين من مغبة الوقوع في شرك شبكات تهريب البشر ما يعرضهم لخطر المساءلة القانونية فضلا عن المخاطر التي تهدد حياتهم وتعرضهم للابتزاز المالي.وأشار إلى أن السفارة العراقية في طرابلس نجحت خلال عام 2024 في إعادة أكثر من 25 عراقيا من ليبيا مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مبدأ العودة الطوعية.وأوضح أن السفارة تعمل على تيسير عودة المواطنين العراقيين وتأمين تذاكر السفر لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. (النهاية) ش ب م / ر ج