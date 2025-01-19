غذائية ودوائية.. العراق يعتزم تقديم مساعدات جديدة للبنان

2025-01-19 03:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة التجارة، عن قرب زيارة وفد عراقي لبنان لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية. وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري في بيان، ان “وفداً عراقياً سيزور لبنان الشقيق في اليومين المقبلين ،للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في المساعدة بلناظ تهدّم بفعل الحرب، وتقديم مساعدات عينية للبنان”. وأضاف، أنّ “الحكومة …

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