2025-01-19 03:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر سقط برشلونة في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مضيفه خيتافي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز. تقدم برشلونة عن طريق جوليس كوندي في الدقيقة 9، بينما تعادل خيتافي في الدقيقة 34 عبر ماورو أرامباري. ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع خيتافي …

The post برشلونة يقع بفخ التعادل امام خيتافي في الدوري الاسباني first appeared on Observer Iraq.