كركوك تستيقظ على ثاني حالة انتحار خلال 2025

2025-01-19 08:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، صباح الأحد، بانتحار شاب شمالي المحافظة، في ثاني حالة تشهدها المدينة منذ مطلع عام 2025.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شابا يبلغ من العمر 18 عاماً ويدعى (ع،ع، أ) أقدم على الانتحار في منزله الواقع في حي الواسطي وسط كركوك حيث دخل ذووه الى غرفته ووجدوا جثته مرمية على الارض بعدما شنق نفسه بواسطة حبل".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادث، وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة أسباب الانتحار، وان كانت هناك مشكلة عائلية للمنتحر".

وكان شابا يبلغ من العمر 21 عاماً أقدم على الانتحار يوم الخميس 2 كانون الثاني الجاري، في منزله الواقع في حي الحرية شمالي كركوك، قرب الملعب الأولمبي حيث دخل ذووه الى غرفته ووجدوا جثته مرمية على الأرض بعدما شنق نفسه بواسطة شال نسائي.