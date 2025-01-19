رقم صادم يحرج برشلونة في عهد فليك

2025-01-19 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

سجل برشلونة رقماً صادماً بعد سقوطه في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مضيفه خيتافي، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن برشلونة جمع 39 نقطة بعد أول 20 مباراة له في الليجا هذا الموسم، حيث فاز في 12 وتعادل 3 وخسر في 5 مباريات.



وأضافت: "منذ موسم 2004-05، لم يسجل الفريق الكتالوني عددا أقل من النقاط إلا مرة واحدة كانت في موسم 2021-22 حين جمع 32 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم".

وبعد هذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة ليبقى في المركز الثالث، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16.