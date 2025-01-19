ريال مدريد يرد على أنباء انتقال فينيسيوس للدوري السعودي

متابعة – واع

رد نادي ريال مدريد، على إمكانية انتقال نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية عدة قد ربطت فينيسيوس باللعب في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتردد أن اجتماعا عقد في جدة بين فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي وأحد المسؤولين في السعودية خلال الأسبوع الماضي، على هامش كأس السوبر الإسباني، تناولا فيه الحديث عن إمكانية انتقال فينيسيوس لأحد فرق دوري روشن.

وردا على ذلك، نفى مسؤولو نادي ريال مدريد ووكلاء فينيسيوس جونيور الأخبار التي ذكرت عن هذا الاجتماع

وقال تياجو فيرتاس، أحد مسؤولي الوكالة الممثلة للنجم البرازيلي إنهم لم يسمعوا أي شيء عن وجود مفاوضات بشأن انضمام فينيسيوس للدوري السعودي، خلال وجود الريال في جدة

وشدد فيرتاس: "لم يتحدث معنا أحد بشأن جلسة ستعقد في السعودية من أجل انضمام فينيسيوس إلى الدوري السعودي

".

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في حزيران 2027، بينما تبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو وفقا لترانسفير ماركت