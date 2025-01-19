2025-01-19 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الأحد، أربع مواجهات لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وتحتضنها ملاعب بغداد والكوت والنجف الأشرف.حيث يحل فريق أربيل، ضيفاً على الكرخ ،في تمام الساعة الثانية والنصف في ملعب الساحر أحمد راضي، وبنفس التوقيت يستقبل فريق ديالى ضيفه الكرمة في ملعب الكوت، ويلتقي في تمام الخامسة مساءً فريقا النجف والميناء في ملعب الأول، بينما يختتم الزوراء والحدود مباريات الجولة في تمام السابعة والنصف في ملعب الزوراء.