نيسان تطلق إنفينيتي "كيو أكس 80" 2025 في اقليم كوردستان

2025-01-19 10:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "السور" الموزع الرسمي لشركة إنفينيتي في العراق، يوم الأحد، اطلاق سيارة إنفينيتي "كيو أكس 80" 2025 الجديدة كليا خلال مراسم حفل في مدينة أربيل.

وقال المدير التنفيذي لإنفنيتي الشرق الأوسط، ألبيرت خريش في مستهل حفل الإطلاق، "نحن فخورون بتوسيع تواجدنا في السوق العراقية وإقليم كوردستان".

وأضاف، "نحن واثقون من قدرتنا على تقديم تجربة استثنائية مبنية على نهج يركز على المجتمع، وسنعمل معا على تعزيز مكانة إنفينتي وتقديم تجربة فاخرة ومتميزة للعملاء تمثّل الأساس لهذه الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة، وباعتباره سوقاً مهماً ومتنامياً للسيارات في المنطقة، يعد العراق جزءاً من استراتيجيتنا طويلة المدى للنمو، وتعزز هذه الشراكة التزامنا بتلبية تطلعات عملائنا الكرام في العراق من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة".

وجرى عرض عدد من سيارات إنفنيتي "كيو أكس 80" 2025 الجديدة كليا على الحضور.

وتأتي بمحرك توربو V6 السيارة بسعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر وسقف ثنائي اللون مع مجموعات ألوان مختارة، وكذلك خياطة مميزة لجميع المقاعد مع مساج في الصف الأمامي والثاني ووحدة تحكم في الصف الثاني مع شاشة تعمل باللمس، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات مع مبدلات سرعات، ومصابيح خلفية LED صغيرة على شكل مفاتيح البيانو الرقمية من إنفينيتي تصميم (Lightning).