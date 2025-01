2025-01-19 10:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، بتأثر العراق بمنخفض جوي ضعيف يسبب الامطار والثلوج.

