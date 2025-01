2025-01-19 10:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، بأن وفداً عراقياً سيزور لبنان في اليومين المقبلين للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في المساعدة لبناء ما تهدّم بفعل الحرب، وتقديم مساعدات غذائية ودوائية للبنان. وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري، في بيان تلقته (المدى)، إن "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء كانت اتخذت مع […]

The post وفد عراقي يزور لبنان لتقديم مساعدات غذائية ودوائية appeared first on جريدة المدى.