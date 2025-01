إصابة شخصين اثنين بجروح خطيرة إثر انقلاب عجلة جنوب الناصرية

2025-01-19 10:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تعرضت امرأة ورجل لإصابات خطرة جراء حادث انقلاب عجلة على الطريق السريع جنوب مدينة الناصرية صباح اليوم. وقال مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية ، إن الحادث وقع عندما انقلبت عجلة من نوع “كيا أوبتيما” بالقرب من مطعم آسيا، الواقع على الطريق السريع الرابط بين...

