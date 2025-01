المعاون الفني: ذي قار تستعد لإطلاق مشاريع نوعية ضمن خطة 2025

2025-01-19 10:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، المهندس حسن دعدوش، أن خطة مشاريع عام 2025 في المحافظة تعد استباقية، حيث باشرت الحكومة المحلية بإرسال كتب رسمية إلى الوحدات الإدارية لإعداد خطط المشاريع وتحديد الأولويات، بهدف الاستفادة القصوى من الوقت قبل صدور الموازنة من وزارة التخطيط. وأوضح دعدوش خلال...

