بالفيديو: إنجاز متقدم في مشروع مستشفى قضاء الفجر بسعة 20 سرير

2025-01-19

شبكة أخبار الناصرية:أعلن صندوق إعمار محافظة ذي قار عن تحقيق تقدم ملحوظ في نسب الإنجاز بمشروع إنشاء مستشفى جديد بسعة 20 سريراً في قضاء الفجر، والذي يتضمن تجهيز المستشفى بكامل الأثاث والأجهزة الطبية الحديثة، بهدف تحسين القطاع الصحي والخدمات الطبية في القضاء. وقال رئيس الصندوق المهندس محمد جواد الزيدي، خلال...

