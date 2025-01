2025-01-19 10:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية وارتفاعاً في درجات الحرارة.

