2025-01-19 10:36:04 - المصدر: ايشان

نفى وزير الموارد المائيَّة عون ذياب عبد الله إلغاء الاتفاقيات المائيَّة المبرمة مع سوريا، فيما رأى أن واردات نهر الفرات حالياً أفضل بكثيرٍ من دجلة، كشف عن بلوغ كميَّة الخزين المائيّ للبلاد (11) ملياراً و(500) مليون م3. وقال عبد الله في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “الاتفاقيات المائيَّة المبرمة مع سوريا سابقاً، ما […]

ظهرت المقالة وزير الموارد: واردات الفرات أفضل من دجلة والاتفاقيات المائية مع سوريا لم تلغ أولاً على ايشان.



