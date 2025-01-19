المتطوعون في مستشفى "هيوا" بالسليمانية يحتجون: عقد من العطاء بلا حقوق

2025-01-19 11:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم المتطوعون في مستشفى"هيوا" للأمراض السرطانية في السليمانية، يوم الأحد، وقفة احتجاجية،بسبب عملهم فيه منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يتم تثبيتهم بوظائفهم.

وأكد المتحدث باسم المحتجين، ربين عبد الله،لوكالة شفق نيوز، أن "المتطوعين خرجوا اليوم للتعبير عن معاناتهم المستمرةوالمطالبة بتحقيق حقوقهم المشروعة التي تأخرت طويلاً رغم الجهود الإنسانية الكبيرةالتي بذلوها لخدمة المرضى".

وأوضح، أن "المتطوعين يعملون في المستشفىمنذ سنوات طويلة، وقدموا خدماتهم بروح إنسانية دون الحصول على أي ضمانات وظيفية أواعتراف رسمي بخدماتهم.".

وأضاف عبدالله، أن "أبرز مطالب المحتجينتتعلق بتثبيتهم كموظفين دائمين في المستشفى، تقديراً لسنوات طويلة من الجهدوالعطاء الإنساني الذي لا يقدر بثمن، كما يطالبون باحتساب سنوات العمل التطوعي ضمنسجلهم الوظيفي الرسمي، باعتبارها فترة شهدت التزامهم الكامل تجاه المرضى والمؤسسةالصحية".

رفضالإضرار بالمرضى

وعن تأثير الاحتجاجات على سير العمل فيالمستشفى، أكد عبد الله أن "المتطوعين وضعوا نصب أعينهم مصلحة المرضى بالدرجةالأولى"، مؤكدا: "نحن لن نقوم بأي خطوة قد تؤثر سلباً على المرضى أوتعرقل الخدمات التي يقدمها المستشفى، عملنا إنساني بحت، وهدفنا أن تصل أصواتنا إلىالجهات المعنية دون أن يتضرر أحد".

وأضاف أن "المتطوعين لديهم خطة بديلةللتعامل مع الإدارة في حال تجاهل مطالبهم، لكنه شدد على أن أي إجراء سيتم اتخاذهسيكون مدروساً بعناية وسيحافظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمرضىمن مختلف أنحاء العراق".

أهمية عمل المتطوعين

يُعتبر مستشفى هيوا في السليمانية أحد أهمالمراكز الطبية في إقليم كوردستان، حيث يختص بتقديم الخدمات الطبية لمرضى السرطانمن مختلف أنحاء البلاد، و يعتمد المستشفى بشكل كبير على جهود المتطوعين الذينكانوا دائماً في الصفوف الأمامية لتقديم الدعم والرعاية للمرضى وأسرهم.

ورغم مرور أكثر من عقد على بدء عملهم التطوعي،لم يحصل هؤلاء المتطوعون على التثبيت أو أي ضمان وظيفي رسمي، ما دفعهم اليومللخروج عن صمتهم والمطالبة بحقوقهم.

دعوات

ودعا المحتجون وزارة الصحة وإدارة مستشفى"هيوا" إلى الاستجابة السريعة لمطالبهم، مؤكدين أن ما يسعون إليه هو حقمستحق لهم بعد سنوات من الخدمة.

وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل مطالبهم سيجعلهممضطرين لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، لكنهم جددوا التزامهم بعدم المساس بمصلحةالمرضى أو تعطيل العمل الإنساني الذي يعد جوهر رسالتهم.