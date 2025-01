بن غفير ووزراء حزبه يقدمون استقالتهم من حكومة نتنياهو

2025-01-19 12:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء "قوة يهودية" قدموا استقالتهم من حكومة بنيامين نتنياهو. وفي وقت سابق أمس أعلن حزب بن غفير، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة (حماس)، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام "بتغيير طريقة […]

