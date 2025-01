2025-01-19 12:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد، ليبعث الأمل بوقف القصف الإسرائيلي المستمر منذ 470 يومًا. شهد اليوم الأول انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق القطاع لمدة 12 ساعة. كما بدأت المساعدات الإنسانية بالتدفق بمعدل 600 شاحنة يوميًا، وسط أجواء احتفالية وفرحة عارمة في […]

The post غزة تلتقط أنفاسها: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ appeared first on جريدة المدى.