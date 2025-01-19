الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في بغداد

2025-01-19 12:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، من فك لغز جريمة قتل غامضة وسط بغداد.

وذكر بيان مديرية مكافحة إجرام بغداد، تابعته "بغداد اليوم"، انه "عثر على جثة شاب غريق في نهر دجلة قرب جسر السنك، وبسبب غموض الحادثة وعدم معرفة هوية القاتل، أُحيلت القضية إلى مديرية مكافحة الإجرام".

وأوضح البيان، انه "جرى تشكيل فريق عمل متخصص للبحث والتحري، حيث بذلت جهودا مكثفة لجمع المعلومات وتحليل الأدلة، وخلال التحقيقات الدقيقة، وبمواجهة المشتبه بهم بالأدلة القاطعة، انهار المتهمون واعترفوا صراحة بارتكاب الجريمة، وإنهم تشاجروا مع الضحية واعتدوا عليه باستخدام أداة حديدية (بوري)، ما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك تخلصوا من جثته برميها في نهر دجلة لإخفاء الجريمة".

وأشار البيان، الى أنه "تم تصديق اقوال المتهمين قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، لينالوا جزاءهم العادل".