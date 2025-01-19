2025-01-19 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى "الئثقلين لعلاج الأورام في البصرة، التابعة للعتبة الحسينية، يوم الأحد، عن تدشين تقنية SGRT من شركة Vision RT، المستخدمة في العلاج الإشعاعي الموجه، وهي الأحدث عالمياً والأولى من نوعها في العراق.

وقال مسؤول إعلام المستشفى، منتظر عصام، لوكالة شفق نيوز، إن "التقنية تعدّ طريقة متقدمة في هذا المجال، حيث تقوم بمراقبة المريض قبل الجلسة وأثناء الجلسة الإشعاعية، لضبط وضعيات الجسم وضمان توقف الجهاز في حال حدوث أي حركة خاطئة من المريض، وذلك بهدف حماية الأعضاء السليمة واستهداف الأورام فقط."

يذكر أن مستشفى الثقلين قد تم افتتاحه في شهر آيار/مايو من العام الماضي، وقدّم خدماته لأكثر من 6 آلاف مريض أورام منذ افتتاحه، بشكل مجاني، في مبادرة من العتبة الحسينية لعلاج المصابين بالأمراض السرطانية في البصرة.