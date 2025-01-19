تربية البصرة تحسم ملفي 35 و19 ألف وظيفة: ليس لدينا مشاكل

2025-01-19 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية محافظة البصرة،يوم الأحد، عن حسم ملفاتها العالقة مع المشمولين بملفي 35 و19 ألف درجة وظيفية،والذين يتظاهرون منذ أشهر أمام مقرها.

وقال مدير تربية المحافظة عبد الرزاق فيصل،لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الـ35 حسممنه 28 ألف موظف، وتسلموا رواتبهم من دون أي مشاكل، لكن حدثت لدينا مشكلة مع أكثرمن 6 آلاف درجة وظيفية، بسبب تشابه الأسماء والساقطة سهواً، وقد أنجزت اللجنةالمكلفة إجراءاتهم ورفعت إلى الوزارة في تأريخ 20/8/2024".

وأضاف أن "سبب التأخير هو عدم رد الوزارةعلى المتبقين من ملف 35، ونحن مستعدون لصرفها متى ما جاءت الموافقات"، مؤكداًأن "التربية ليس لديها أي مشاكل مع (التربويون) والتنسيقيات لا نتعامل معها،أما ما يخص ملف 19 فقد أكملته المديرية وسلمته أنا شخصياً إلى الوزارة و ننتظرإطلاق التمويل".

يذكر أن، مئات المتظاهرين من المحاضرينالمجانيين وأصحاب ملف الـ19 ألف وظيفة، أغلقوا مبنى مديرية تربية محافظة البصرة،قبل أسابيع، احتجاجا على عدم ترويج معاملاتهم وشمولهم بالتعيينات.

وكانت مديرية تربية البصرة، حمّلت الأسبوعالماضي، المتظاهرين مسؤولية تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد أن أقدموا على غلق المبنىالخاص بها منذ 3 أسابيع.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "نظراً لإغلاق مبنى المديرية العامة لتربية البصرة للأسبوع الثالث علىالتوالي من قبل المتظاهرين، فإن المديرية تؤكد عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتبالملاكات التربوية الملاك الدائم ومعاملات التقاعد والمتعلقات التربوية الأخرىوالعقود للشهر الحالي".