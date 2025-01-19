المالية العراقية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني

2025-01-19 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت، إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري.

ودعت الدائرة المحاسبة، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم و منتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة كافة، وفقا لبيان صادر عن المالية العراقية.