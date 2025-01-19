للحديث عن كتاباته ونظم المؤلفات.. اتحاد الأدباء يستضيف المفكر عبد الجبار الرفاعي

2025-01-19 12:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

استضاف نادي القراءة، في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الأحد، المفكر عبد الجبار الرفاعي للحديث عن كتابه "مسرّات القراءة ومخاض الكتابة" وطريقة تنظيم مؤلفاته.

وأوضح المفكر عبد الجبار، بعض الإضاءات عن تجربته ومؤلفاته، في جلسة رائعة أدارها الشاعر، حسين المخزومي، وحضرها جمع من الأدباء والمهتمين بفعل القراءة من الشباب كفعل مؤثر ومنتج في الحياة.

وقال الرفاعي: "اختار عناوين مختلفة لكتبي بشرط أن تكون غير مكررة وتعبر عن مضمون الكتاب ومحتواه جملة وتفصيلا".

وبيّن الرفاعي، أن "القراءة رحلة اكتشاف، لا سيما وأن كتاب "مسرّات القراءة ومخاض الكتابة" رحلته مرتبطة بالدهشة التي تولد الأسئلة وهذه الأسئلة لا تنفك عن المتعة والمسرة والابتهاج التي تواكب عملية الخلق نفسها، أما المخاض فهو شبيه بمخاض الولادة لأنه يمثل بالتالي عملية خلق شاقة والتي فيها الكثير من المعاناة، وهو يعكس تجربتي كقارئ وكاتب رغم أنني أكتب منذ (50) عاماً، ورغم ذلك ما زلت أخاف من فعل الكتابة".

وأشار الرفاعي الى أن "أقرب التعاريف لنفسي، هي أنني قارئ، إذ لم تمنحني القراءة إجازة ليوم واحد فقط، والأغرب هو أنني لم أمارس عملاً بيتياً غيرها منذ أن كنت في الصف الخامس الابتدائي".

وأكد الرفاعي، أن "القناعات في الكتابة لديه تتغير وليست أبدية، لأنه مؤتمن على ضمير وروح وتفكير القارئ، لتشهد الجلسة بعدها جملة من المداخلات تناولت تجربة الرفاعي في كتاباته ومؤلفاته المنحازة للجيل الجديد بفكره ووعيه واطلاعه ونظرته للمستقبل".