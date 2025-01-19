المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري

2025-01-19 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري".

وأضافت أن "الدائرة تدعو وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى ارسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".