العراق يعزز أرصدة الخارج بـ270 مليون دولار من مزاد العملة

2025-01-19 13:46:48 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، أكثر من 95%، وذلك بمشاركة 6 مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي، باع في مزاده اليوم 281 مليوناً و623 ألفاً و107 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 269 مليوناً و823 ألفا و107 دولارات، بنسبة 95.91%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 11 مليوناً و800 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 5 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 19 شركة.