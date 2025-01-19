2025-01-19 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب ممثلو الخريجين المشاركين فيالتعداد السكاني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بتحويلهم إلى عقود دائمة بعد انتهاءعقودهم المؤقتة.

قال ممثل الشريحة أحمد الحمداني، لوكالة شفقنيوز، على هامش الوقفة الاحتجاجية لهم قرب مبنى محافظة نينوى، إن "عددالخريجين المشاركين في التعداد يقترب من 1500 خريج".

وأضاف أن "الخريجين عملوا ضمن فرق التعدادالسكاني بصفة عقود مؤقتة مع وزارة التخطيط"، مبينا أن "هذه العقود انتهتحاليا".

ودعا الحمداني مجلس الوزراء إلى "تحويلالخريجين العاملين في التعداد السكاني إلى عقود دائمة يوزعون على مؤسسات ووزاراتالدولة"، مشيرا إلى أن "عدد الخريجين المشاركين في عملية الإحصاءالسكاني في عموم العراق لا يتجاوز 15 ألف خريج".