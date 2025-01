مهاجم توتنهام يقرر الانتقال للدوري السعودي

2025-01-19 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أبدى البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، رغبته في الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين، بحسب تقرير صحفي. وذكرت شبكة “فوتبول إنسايدر” الإنجليزية، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يعتزم الانتقال إلى السعودية، مقابل مبلغ كبير، وأخبر أصدقاءه بذلك. واتخذ نجم إيفرتون السابق قراره بالرحيل، بعد سقوطه من حسابات مدرب السبيرز، الأسترالي آنجي …

