أمين رزاق: اللعب الجماعي سلاح الميناء لتجاوز عقبة النجف
2025-01-19 14:00:02 - المصدر: واع
النجف - واع - حيدر فرمان
أكد مدرب اللياقة البدنية لنادي الميناء، أمين رزاق، جاهزية فريقه لمواجهة النجف اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون صعباً نظراً لقوة الخصم.
وقال رزاق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المباراة ستكون صعبة، والنجف فريق عنيد خاصة عندما يلعب على أرضه، بالإضافة الى امتلاكه للاعبين مميزين"، مشيراً الى أن" فريقه قادم من سلسلة نتائج إيجابية، ويتمتع بروح معنوية عالية، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث".
وعن استعدادات الفريق، أوضح رزاق، أن " الميناء جاهز على جميع الأصعدة، رغم وجود بعض الغيابات، حيث يغيب اللاعب كلنش بسبب البطاقات الملونة، وسالم أحمد وعبد الله العمري بسبب الإصابة"، لافتاً الى أن" السفانة يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عالٍ وهم قادرون على تعويض هذه الغيابات".
وأشار مدرب اللياقة إلى أن الميناء" يعتمد بشكل كبير على اللعب الجماعي، وهو ما يُعد ميزة للفريق، أما اختيار التشكيل فهو أمر متروك للجهاز الفني وحسب رؤية المدرب وقراءته للمباراة".
من جانبه، أوضح منسق فريق نادي الميناء، حيد عبد الكريم، أن المباراة ستكون صعبة نظراً لتقارب الفريقين في جدول الترتيب، حيث يحتل النجف المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن الميناء.
وقال عبد الكريم لـ(واع): إن" نادي النجف، قادم من خسارتين خارج أرضه، بينما نحن جاهزون رغم الإصابات، ولكن عودة اللاعبين أدرية السناطي وعلاء عبد الزهرة تمنحنا دعماً كبيراً في اللقاء".
وأشار عبد الكريم إلى أن " الفوز الأخير على نفط البصرة بنتيجة 2-0 أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة، ونأمل أن نستثمر هذا الزخم في مباراتنا أمام النجف لإسعاد جماهيرنا وتحقيق النقاط الثلاث".
أكد مدرب اللياقة البدنية لنادي الميناء، أمين رزاق، جاهزية فريقه لمواجهة النجف اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون صعباً نظراً لقوة الخصم.
وقال رزاق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المباراة ستكون صعبة، والنجف فريق عنيد خاصة عندما يلعب على أرضه، بالإضافة الى امتلاكه للاعبين مميزين"، مشيراً الى أن" فريقه قادم من سلسلة نتائج إيجابية، ويتمتع بروح معنوية عالية، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث".
وعن استعدادات الفريق، أوضح رزاق، أن " الميناء جاهز على جميع الأصعدة، رغم وجود بعض الغيابات، حيث يغيب اللاعب كلنش بسبب البطاقات الملونة، وسالم أحمد وعبد الله العمري بسبب الإصابة"، لافتاً الى أن" السفانة يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عالٍ وهم قادرون على تعويض هذه الغيابات".
وأشار مدرب اللياقة إلى أن الميناء" يعتمد بشكل كبير على اللعب الجماعي، وهو ما يُعد ميزة للفريق، أما اختيار التشكيل فهو أمر متروك للجهاز الفني وحسب رؤية المدرب وقراءته للمباراة".
من جانبه، أوضح منسق فريق نادي الميناء، حيد عبد الكريم، أن المباراة ستكون صعبة نظراً لتقارب الفريقين في جدول الترتيب، حيث يحتل النجف المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن الميناء.
وقال عبد الكريم لـ(واع): إن" نادي النجف، قادم من خسارتين خارج أرضه، بينما نحن جاهزون رغم الإصابات، ولكن عودة اللاعبين أدرية السناطي وعلاء عبد الزهرة تمنحنا دعماً كبيراً في اللقاء".
وأشار عبد الكريم إلى أن " الفوز الأخير على نفط البصرة بنتيجة 2-0 أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة، ونأمل أن نستثمر هذا الزخم في مباراتنا أمام النجف لإسعاد جماهيرنا وتحقيق النقاط الثلاث".