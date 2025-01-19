رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الكتل النيابية لمناقشة القوانين المهمة

2025-01-19 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

اجتمع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، برؤساء الكتل النيابية لمناقشة أولويات القوانين.

وقال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "اجتماع اليوم مع رؤساء الكتل النيابية، جاء لتحديد الأولويات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي".

وأكد المشهداني، خلال الاجتماع، على أنه "سيتم الاستماع الى مداخلات رؤساء الكتل النيابية لوضع خارطة طريق".