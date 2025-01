2025-01-19 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغداد أكدت حركة حماس، أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة في بيان: "نتوجَّه إلى شعبنا العظيم في غزَّة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحيَّة والفخر، ونجدّد عهدنا معه، بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها، حتّى التحرير الكامل للأرض والمقدسات". وأضاف: "كلّ العالم اليوم يجب أن يقف إجلالاً للصمود الأسطوري لأهلنا في […]

