مصرف الرشيد يحذر من مشاركة بيانات البطاقة الالكترونية

2025-01-19 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مصرف الرشيد، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، زبائنه من مشاركة بيانات البطاقة الالكترونية عبر الهاتف.

ودعا المصرف، في بيان تابعته "بغداد اليوم"، "زبائنه من حاملي بطاقة مصرف الرشيد بالحفاظ على سرية وامان البطاقات الالكترونية وعدم مشاركتها مع اي جهة، والامتناع عن تداولها عبر الهاتف".

وأوضح، ان "سوء الاستخدام من قبل الزبون يؤدي الى سرقة الهوية والابتزاز الالكتروني والتعرض الى الهجمات الالكترونية"، "داعيا في الوقت نفسه لضرورة متابعة الصفحات الرسمية الخاصة للمصرف، من اجل الحفاظ على اموال الزبائن وبطاقاتهم الالكترونية".

وكان مصرف الرافدين، قد حذر اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، متابعة الصفحات والمواقع الوهمية المروجة لأخبار كاذبة، والتي تدعي تقديم خدمات مثل السلف والقروض والتسهيلات المصرفية، داعيًا المواطنين إلى "الابتعاد عن التعامل مع تلك الجهات غير الموثوقة".