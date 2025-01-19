نيسان القادم.. السفير العراقي بواشنطن: الاستعدادات لزيارة وفد الأعمال الأمريكي إلى بغداد

2025-01-19 15:05:02 - المصدر: واع

واشنطن – واعأعلن سفير العراق لدى الولايات المتحدة نزار الخير الله، اليوم الأحد، عن الاستعدادات لزيارة وفد الأعمال الأمريكي إلى العراق.وقالت السفارة وفق تغريدة على منصة (X)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "بمشاركة السفير نزار الخير الله، عقدت طاولة مستديرة مع مجلس الأعمال الأمريكي العراقي".وأضافت، أن "الاجتماع استعرض إنجازات العام الماضي، فيما حدد الخطط لعام 2025، بما في ذلك الاستعدادات لزيارة وفد الأعمال الأمريكي إلى العراق في أوائل شهر نيسان".