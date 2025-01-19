اعلان قائمة منتخب شباب العراق لبطولة آسيا .. المدرب يتحدث عن الغيابات ويتعهد

2025-01-19 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدربُ منتخب الشباب لكُرةِ القدم عماد محمد، يوم الأحد، القائمةَ النهائيّة للمُنتخبِ للمُشاركةِ في نهائياتِ بطولة آسيا دون 20 عاماً والتي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط /فبراير المُقبل ولغاية الثالث من شهر آذار / مارس المقبلين.

وضمت قائمةُ المنتخب (26) لاعباً هم كلٌ من : وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، موسى علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أمير أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم، فقار عبد.

ومن المؤملِ أن يسافرَ وفدُ منتخب الشباب يوم الأربعاء المُقبل إلى تايلاند لخوض ثلاث مبارياتٍ وديةٍ في العاصمةِ بانكوك قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا.

وبهذا الصدد قال مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، في المؤتمر الصحفي قبل المشاركة في كأس آسيا للشباب، إن منتخب الشباب أصبح في الدول العالمية بمثابة منتخب أول وليس منتخب شباب، أما في العراق، فإن ظروف البلد، من حيث البُنى التحتية وإعداد اللاعبين في الأندية، تتطلب عملاً كبيرًا.

وأضاف أن إنجاز منتخب الشباب السابق يتمثل في وصول مجموعة من لاعبيه إلى المنتخب الوطني والأولمبي أيضًا، مردفا بالقول: خضنا معسكرات وبطولات ودية لإعداد هذا المنتخب، حيث لعبنا 29 مباراة: فزنا في 17، خسرنا 6، وتعادلنا في 6.

وذكر المدرب أيضا أنه "لعبنا مباراتين في العراق، وسندخل معسكرًا في تايلاند الشهر المقبل لنخوض مباراتين أمام تايلاند وكوريا الجنوبية".

كما أشار محمد إلى أن "القائمة اختارها الكادر التدريبي لمنتخب الشباب، ونحن مسؤولون عن جميع الخيارات ونتحمل النتائج كافة"، منوها الى أن "هناك 3 لاعبين رفضت أنديتهم تفريغهم، رغم أنهم من الأعمدة الأساسية للمنتخب، وهم: مسلم موسى، أموري فيصل، وكرار جعفر".

وزاد بالقول "اللاعبون أموري فيصل، مسلم موسى، وكرار جعفر هم من الأساسيين في منتخب الشباب، وأتمنى من إدارات أنديتهم مساعدتنا لأنها مهمة وطنية".

واستطرد محمد القول، إنه "ليس لدي مانع في حال احتاجني الاتحاد العراقي أن أكون مدربًا للمنتخب الأولمبي".

بخصوص اللاعب بوتان أمين، قال المدرب: قمنا بإرسال دعوتين له، لكنه اعتذر عن الانضمام بسبب ارتباطه مع ناديه. وهناك أمور أخرى نتحفظ عن ذكرها احترامًا للأمانة والمسؤولية.

ومضى بالقول إن "محمد علي وحيد، علي حيدر، ومان دولاتشي تم استبعادهم لأسباب فنية، نظرًا لوجود لاعبين آخرين في نفس المراكز يعتبرون الأفضل من وجهة نظرنا".

بخصوص حارس فريق كريستال بالاس الإنجليزي، يوسف خوشابا، قال محمد، إنه "كان ضمن خياراتنا ووجهنا له دعوة، لكنه تعرض لإصابة منعته من الحضور".

وقال المدرب "لدينا لاعبين في هذا المنتخب سيلعبون في دوري نجوم العراق من الموسم المقبل، وبعضهم قد يلعب في أوروبا مستقبلًا".

وأكد سنذهب إلى الصين وأعيننا صوب صدارة المجموعة، مضيفا أن "وصافتنا للنسخة الماضية لا يشكل ضغطًا علينا، لكنها ستمنح باقي المنتخبات حافزًا أكبر للعب أمام وصيف البطولة".