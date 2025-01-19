2025-01-19 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس النواب العراقي، ساهرة الجبوري، يوم الأحد، عن استيراد عجول مصابة بمرض الطاعون، وهي الآن في طريقها للتفريغ بميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

ووجهت الجبوري، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية "فيسبوك" نداء استغاثة عاجلة الى الجهات المختصة، موضحة أن "شركة عراقية تدعي بقربها إلى إحدى الجهات المتنفذة، قامت باستيراد عجول من (دولة جيبوتي)وبأوراق (مزورة) بشهادة منشأ وأوراق صحيحة صادرة من (اليمن) بمساعدة من دائرة البيطرة قسم الأمراض الوبائية.

وأضافت أن "هذه العجول حاملة لـ(العترة السابعة) (مرض الطاعون) والآن هذا الوباء وصلت الى (ميناء ام قصر) وعلى الباخرة الجيبوتية (ليدي رشا)".

وأشارت الجبوري، الى أن "منظمة الصحة العالمية، منعت تصدير اللحوم (الإفريقية) الحية الى جميع دول العالم باستثناء الدول التي لديها مجازر، على ان تصدر هذه اللحوم مذبوحة ومجمدة إلى بلدان إفريقية اخرى".

ولفتت إلى أن "دول جوار العراق (تركيا، إيران، والأردن) ودول عربية أخرى، منعت دخولها الى بلدنها لغرض الحفاظ على ثرواتها الحيوانيه من هذا الوباء".

وتابعت: "الباخرة في (ميناء ام قصر) وفي حال أفرغت حمولتها اقرأوا على الثروة الحيوانيّة في العراق السلام، وبالامكان مراقبة حركة الباخرة على (ريلز) والتأكد من ذلك لإنقاذ البلد من هذه الكارثة الخطيرة".

وخلصت الجبوري، إلى القول: "تم اليوم إجراء تسوية مع صاحب العلاقة، بالبداية طلبوا مبلغ 250 الف دولار مقابل التوقيع بعدم وجود إصابة، وأنها خالية من الأمراض وبعدها تم التوصل إلى 20 ألف دولار استلموها الآن في البصرة وسيتم ليلا تفريغ الحيوانات، مؤكدة أن "الباخرة حاليا متواجدة في رصيف 12 وجاري تفريغها".