لأول مرة.. "تشريح افتراضي" في جامعة عراقية

2025-01-19 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت جامعة البصرة، يوم الأحد، افتتاح منضدة التشريح الافتراضية للجثث، في كلية الطب وبدقة وضوح عالية جدا، لتكون أول جامعة عراقية تستخدم هذه التقنية.

وقال رئيس الجامعة، مهند جواد كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح مختبر التشريح الافتراضي خطوة رائعة لتطوير الواقع العملي والتطبيقي والعلمي لطلبة كلية الطب ويقوي مهاراتهم لأنه يحاكي الواقع الحقيقي للتشريح وفق نظام تقني متطور".

وأضاف أن "أهمية هذه المنضدة تكمن في توفير بيئة تعليمية افتراضية تفاعلية في علم التشريح البشري، لاحتوائها على عدة برامج تختص بهذا المجال وتساعد الطالب للوصول إلى أدق التفاصيل في أجزاء الجسم البشري والخوض في المعلومات عن كل جزء من هذه الأجزاء".

وتابع أن "المناضد الافتراضية منظومة متكاملة من الأجزاء المادية والبرمجية، حيث تمثل المادية منها المناضد التعليمية وجهاز العرض عالي الدقة ومنصة الأستاذ (سباعية النواة) ذات قوة تحمل عالية ضد الخدش والكسر وضد السوائل وتتحمل درجات الحرارة العالية وساعات التشغيل الطويلة".

أما الأجزاء البرمجية فتتمثل، بحسب كاظم، بالبرامج التشريحية الافتراضية وبرنامج إدارة المحاضرات المرخصة وترتبط هذه الأجزاء بمنظومة شبكية سلكية داخلية لتسهيل عملية إدارة المحاضرات من قبل الأستاذ وعملية التطبيق العملي للطلبة الدارسين.