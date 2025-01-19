أمر قبض جديد بحق عمار الركابي.. وثيقة

2025-01-19 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، امر قبض بحق عضو مجلس المحافظة عمار الركابي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت، اليوم، امر قبض بحق الركابي لعدم حضوره جلسة مرافعة الدعوى المقامة بحقه من قبل المحافظ، مرتضى الأبراهيمي"، لافتا إلى أن "الامر سيلغى عند حضوره الجلسة المقبلة".

وبين المصدر، ان " الأمر صدر استناداً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ويشغل عمار الركابي، منصب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، وألقت قوة من الأمن الوطني القبض عليه، إلا أنه أُفرج عنه بكفالة، وفي وقت سباق صدر أمر قبض جديد بحقه بسبب تغييبه عن موعد محاكمته.

تجدر الإشارة إلى أن الركابي متهم في قضية "شبكة ابتزاز" تستهدف مسؤولي المحافظة، حيث تم توقيف شخصيات بارزة من بينهم أعضاء في مجلس المحافظة.

ونظمت عشائر بني ركاب وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه، مهددة بتصعيد الموقف وداعيةً عمار الحكيم للتدخل.

وفي وقت سابق، تعرض منزله في قضاء الرفاعي شمال ذي قار لهجوم مسلح من قبل مجهولين، حيث تم اعتقال أحد المتورطين في الحادث، كما تقدم الركابي بشكوى قضائية ضد محافظ ذي قار بتهمة "الابتزاز".



