2025-01-19 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي النقاب عن العلامات الأمنية للأوراق النقدية المتداولة، بهدف توعية الجمهور، فضلاً عن الشركات والمصارف التجارية التي تتعامل مع هذه الأوراق بشكل يومي.

واستعرض البنك المركزي هذه العلامات الأمنية المحسنة، عبر نشرة فنّية، وردت إلى وكالة شفق نيوز، مشيراً إلى إدخال علامات بارزة على الأوراق النقدية الجديدة لتمكين ضعاف البصر من التعرف على فئات الأوراق باللمس.

وفي سياق التوعية، أشار البنك إلى أن الجمهور سيحصل على وقت كافٍ للتأقلم مع الأوراق النقدية الجديدة، مشدداً على أهمية مشاركة هذه المعلومات مع من حولهم.

وأكد البنك المركزي العراقي أنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة جنباً إلى جنب مع القديمة، ولن يكون هناك أي نية لسحب الأوراق النقدية القديمة من التداول.

وأوضح البنك أن أهدافه الرئيسية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وضمان نظام مالي قائم على سوق تنافسية مستقرة، كما يهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وفرص العمل، والرخاء في العراق.

واستعرض البنك المركزي العراقي التميز الذي تتمتع به الأوراق النقدية العراقية، حيث تعد من أكثر العلامات الأمنية تعقيدًا، وتم تصنيعها من أفضل أنواع الورق المستخدم في طباعة الأوراق النقدية لضمان الجودة والأمان.

وشدد البنك على أن أي محاولة لتصنيع أو امتلاك أو تمرير أوراق نقدية مزيفة تُعد عملًا إجراميًا يعاقب عليه القانون بشدة، داعيًا إلى تسليم أي أوراق نقدية مزيفة إلى الشرطة والبنك المركزي العراقي.

والمقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي يقع وسط العاصمة بغداد، وله ثلاثة فروع في مدن البصرة، الموصل، وأربيل ضمن اقليم كوردستان.





















