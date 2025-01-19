نادي كربلاء: خسارتنا أمام الشرطة منطقية وهدفنا العودة في قادم الجولات

2025-01-19 15:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد عضو إدارة نادي كربلاء، سعد مشاوي، أن خسارة الفريق الأخيرة أمام نادي الشرطة في دوري نجوم العراق جاءت نتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال مشاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" نادي كربلاء يعاني من غياب اللاعب المحترف، بسبب العقوبات المفروضة عليه، وكذلك قلة العناصر ذات الخبرة العالية، مما أثر في أداء الفريق"، مشيراً الى أن" غالبية لاعبي الفريق من الشباب الذين قدموا مستويات جيدة في بداية الدوري، لكن من الصعب الاستمرار بنفس المستوى مع تزايد الضغوط البدنية والفنية".

وأضاف مشاوي أن" الاعتماد على تشكيلة أساسية محدودة، مع بدلاء يفتقرون إلى الخبرة، إلى جانب زخم جدول المباريات وقصر فترات الاستشفاء، تسببت في انخفاض الأداء"، لافتاً الى أن " الخسارة بهدف من الشرطة، تُعد نتيجة منطقية مقارنة بالفريق الخصم الذي يمتلك لاعبين من المنتخب الوطني ودكة بدلاء قوية".

وفي ما يخص الجانب المالي، بيّن مشاوي أن" النادي عانى خلال الفترة الماضية من مشكلات مالية، الأمر الذي ألقى بظلاله على رواتب اللاعبين، ولكن تم حل جميع المشكلات وخلال الأيام المقبلة سيتم صرف المستحقات المتأخرة".

وأشاد مشاوي بدور جمهور كربلاء الذي وصفه بالداعم الأول والأهم للفريق، عاداً أن تشجيعهم يشكل الحافز الأكبر للاعبين، واختتم مشاوي حديثه بالإشادة بالجهاز الفني بقيادة المدرب حسن أحمد، مثمناً دوره في تفعيل قدرات اللاعبين الشباب والعمل على تحسين أداء الفريق، معرباً عن أمله في عودة كربلاء إلى المسار الصحيح في المباريات المقبلة.