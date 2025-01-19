2025-01-19 15:15:03 - المصدر: واع

وذكر بيان آخر لاتحاد الكرة أن" ناديي الكهرباء والميناء رفضا تفريغ لاعبيهم (أموري فيصل وكرار جعفر ومسلم موسى) للسفرِ مع منتخبِ الشباب في مُعسكرِ تايلاند الخارجيّ قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا ".



