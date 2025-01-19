عماد محمد يُعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة آسيا
2025-01-19 15:15:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مدربُ منتخب الشباب لكُرةِ القدم، عماد محمد، القائمةَ النهائيّة للمُنتخبِ للمُشاركةِ في نهائياتِ بطولة آسيا دون 20 عاماً والتي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط ولغاية الثالث من شهر آذار المقبلين.
وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" قائمة المنتخب ضمت (26) لاعباً هم كلٌ من : وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، موسى علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أمير أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم، فقار عبد".
وأضاف :" من المؤملِ أن يسافرَ وفدُ منتخب الشباب يوم الأربعاء المُقبل إلى تايلاند لخوض ثلاث مبارياتٍ وديةٍ في العاصمةِ بانكوك قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا".
أعلن مدربُ منتخب الشباب لكُرةِ القدم، عماد محمد، القائمةَ النهائيّة للمُنتخبِ للمُشاركةِ في نهائياتِ بطولة آسيا دون 20 عاماً والتي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط ولغاية الثالث من شهر آذار المقبلين.
وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" قائمة المنتخب ضمت (26) لاعباً هم كلٌ من : وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، موسى علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أمير أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم، فقار عبد".
وأضاف :" من المؤملِ أن يسافرَ وفدُ منتخب الشباب يوم الأربعاء المُقبل إلى تايلاند لخوض ثلاث مبارياتٍ وديةٍ في العاصمةِ بانكوك قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا".
وذكر بيان آخر لاتحاد الكرة أن" ناديي الكهرباء والميناء رفضا تفريغ لاعبيهم (أموري فيصل وكرار جعفر ومسلم موسى) للسفرِ مع منتخبِ الشباب في مُعسكرِ تايلاند الخارجيّ قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ آسيا ".