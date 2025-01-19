2025-01-19 15:18:04 - المصدر: ايشان

أكد قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني،الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الأحد، أن الكيان اضطر إلى قبول كافة الشروط التي وضعتها “المقاومة الفلسطينية” للوصول إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم. وقال الجنرال قاآني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني إن “إسرائيل اضطرت إلى قبول كافة الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية في عام 2024”. […]

ظهرت المقالة قائد فيلق القدس: الكيان قبل بكل شروط المقاومة الفلسطينية التي وضعتها منذ 2024 أولاً على ايشان.



