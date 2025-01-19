البرلمان العراقي: خطط لتطوير الجيش بالتعاقد مع فرنسا وكوريا الجنوبية

2025-01-19 15:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الشمري، يوم الأحد، عن وجود تخصيصات مالية لوزارة الدفاع ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الدفاع ستباشر بعد إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب بالتعاقد مع عدة دول لتجهيز الجيش العراقي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي.

وأضاف، أن الوزارة تخطط هذا العام للتعاقد مع الجانب الفرنسي لتزويد العراق بطائرات "كاراكال" الفرنسية، لتعزيز قدرات سلاح طيران الجيش.

كما أشار الشمري إلى نية العراق التعاقد مع كوريا الجنوبية لتزويده بمنظومة الدفاع الجوي، بهدف حماية أجوائه وسيادته من أي اختراقات خارجية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا، أكد الشمري أن العراق لا يستطيع التعاقد مع الجانب الروسي لتسليح الجيش بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.

وسبق أن أعلنت شركة (LIG Nex1) الكورية الجنوبية لصناعة أنظمة الأسلحة المتطورة، في ايلول الماضي، أنها فازت بصفقة بقيمة 3.7 تريليونات وون (2.78 مليار دولار) لتصدير نظام الدفاع الجوي والصاروخي أرض-جو متوسط المدى من طراز "تشيونغونغ-Ⅱ" إلى العراق.