2025-01-19 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر استفتاء عراق أوبزيرفر: بعد حظر التك توك بأمريكا.. هل تؤيدون حظره في العراق ايضاً؟ ـ نعم – ⁠لا- ⁠لا علاقة لنا بأمريكا ابط للمشاركة بالاستفتاء ⬇️

