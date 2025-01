السفير الإيراني: طهران تدعم جهود العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

2025-01-19 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد، دعم بلاده لجهود العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره. وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية العراقية تلقته “عراق اوبزيرفر” أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، لاستعراض …

