السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

2025-01-19 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) ، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) ، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.

