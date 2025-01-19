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السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
2025-01-19 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) ، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) ، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.

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السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

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