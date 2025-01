تأخر صرف المنحة المالية يعطل عودة النازحين إلى سنجار

2025-01-19 15:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةحذرت لجنة برلمانية من تأثير تأخير تنفيذ الوعود المتعلقة بعودة النازحين إلى سنجار، مؤكدة أنها ستتدخل لحسم هذا الملف. واشتكى نازحون عائدون إلى مدينة سنجار، غربي محافظة نينوى، من عدم تسلمهم المنحة المالية المخصصة لهم، رغم مرور فترة طويلة على عودتهم. وكانت الحكومة العراقية قد قررت، من خلال وزارة الهجرة والمهجرين، منح مبلغ 4 ملايين […]

