المالية تبدأ تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني 2025

2025-01-19 15:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، بدء إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان تلقته(المدى)، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة قد باشرت بالفعل في تمويل الرواتب"، داعية "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال المخولين لاستكمال متطلبات التمويل". كما أكدت الوزارة "التزامها […]

